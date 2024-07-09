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В Варшаве прошла акция протеста против российской агрессии возле детской больницы

9 июля 2024 23:35
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
В Варшаве прошел митинг против российской агрессии
Акция протеста против российской агрессии в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

В Варшаве прошла акция протеста в поддержку жертв российской атаки 8 июля из Киева, Кривого Рога, Днепра, Славянска и Краматорска. Собрание прошло символически возле детской больницы, в поддержку пострадавших от удара по "Охматдету" детей.

На акции протеста побывала и журналистка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Сотни людей собрались возле детской больницы в центре польской столицы. Место выбрали символично, рассказала лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" и организатор акции Наталья Панченко:

"Для каждого человека, имеющего сердце, есть символ место, где много боли, место, где идет борьба за жизнь, место, где дети и их родители делают все, что иметь возможность дальше быть частью этого мира. В такое же место в Киеве вчера прилетела российская ракета, которая убила по меньшей мере 4 детей, а несколько десятков ранила. Многие дети сейчас в поисках других госпиталей, других врачей и планов лечения, потому что того места, которое функционировало, уже нет."

В Варшаве прошла акция протеста против российской агрессии возле детской больницы - фото 4
Организатор акции Наталья Панченко. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар

Посол в польском сейме Дорота Лобода напомнила полякам, что сейчас нет полумер — мы либо помогаем Украине, высылаем оружие и убеждаем США, ЕС и страны НАТО продолжать поставки оружия, либо играем в оркестре Путина.

В Варшаве прошла акция протеста против российской агрессии возле детской больницы - фото 5
Госпожа посол в польском сейме Дорота Лобода. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар

"Трудно себе представить большее безобразие, чем атака на детский госпиталь. Но также трудно представить, что еще должно было случиться, чтобы мир пришел в себя. Это не первая атака, это не первый разрушенный госпиталь, война продолжается с 2014 года. Хочу четко сказать всем полькам и полякам, что кто не является свободной Украиной, кто не поддерживает помощь украинцам, тот есть на стороне террориста Путина", — сказала Дорота Лобода.

Люди приходили на акцию с детскими игрушками, лампадками и плакатами, чествуя таким образом память погибших под российскими обстрелами украинских ребятишек. У стен госпиталя также устроили перформанс.

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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Затем участники акции отправились в представительство ЕС в Польше, где в очередной раз обратились к странам-членам НАТО с призывом принять Украину в альянс и предоставить все необходимое оружие, в частности F-16, чтобы наконец остановить российский террор.

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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Акция протеста в Варшаве Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Напомним, перед саммитом НАТО люди в США вышли на митинги против российской агрессии.

А в Германии 900 человек собрались в центре Берлина перед посольством России, чтобы выразить свое возмущение ракетными ударами по украинским городам.

Польша митинг протесты обстрелы Варшава

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