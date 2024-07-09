Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні arrow

У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні

9 липня 2024 23:35
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
У Варшаві пройшов мітинг проти російської агресії
Акція протесту проти російської агресії у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

У Варшаві відбулася акція протесту в підтримку жертв російської атаки 8 липня з Києва, Кривого Рогу, Дніпра, Словʼянська і Краматорська. Зібрання пройшло символічно біля дитячої лікарні, на підтримку дітей, що постраждали від удару по "Охматдиту". 

На акції протесту побувала й журналістка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар.

Читайте також:

Протест проти російської агресії у Варшаві

  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 1
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 2
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 3
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
1 / 3

Сотні людей зібралися біля дитячої лікарні у середмісті польської столиці. Місце обрали символічно, розповіла лідерка громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" та організаторка акції Наталка Панченко:

"Для кожної людини, яка має серце, є символом місце, де багато болю, місце, де йде боротьба за життя, місце, де діти і їхні батьки роблять усе, що мати можливість далі бути частиною цього світу. В таке ж місце у Києві вчора прилетіла російська ракета, яка вбила щонайменше 4 дітей, а кількадесят поранила. Багато дітей нині в пошуках інших шпиталей, інших лікарів та планів лікування, бо того місця, яке функціонувало, вже нема".

У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 4
Організаторка акції Наталка Панченко. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Пані посол у польському сеймі Дорота Лобода нагадала полякам, що нині немає напівмір — ми або допомагаємо Україні, висилаємо зброю та переконуємо США, ЄС та країни НАТО продовжувати поставки зброї, або граємо в оркестрі Путіна. 

У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 5
Пані посол у польському сеймі Дорота Лобода. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

"Важко собі уявити більше безчинство, ніж атака на дитячий шпиталь. Але також важко уявити, що ще мало би статися, щоб світ прийшов до тями. Це не перша атака, це не перший зруйнований шпиталь, війна триває з 2014 року. Хочу чітко сказати усім полькам і полякам, що хто не є за вільну Україну, хто не підтримує допомогу українцям, той є на боці терориста Путіна", — сказала Дорота Лобода.

Люди приходили на акцію з дитячими іграшками, лампадками та плакатами, вшановуючи таким чином памʼять загиблих під російськими обстрілами українських дітлахів. Під стінами шпиталю також влаштували перформанс. 

  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 6
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 7
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 8
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 9
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
1 / 4

Потому учасники акції вирушили до представництва ЄС у Польщі, де вкотре звернулись до країн-членів НАТО із закликом прийняти Україну в альянс та надати усю необхідну зброю, зокрема F-16, аби врешті зупинити російський терор.

  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 10
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 11
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 12
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві пройшла акція протесту проти російської агресії біля дитячої лікарні - фото 13
    Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
1 / 4

Нагадаємо, перед самітом НАТО люди у США вийшли на мітинги проти російської агресії.

А у Німеччині 900 людей зібралися у центрі Берліна перед посольством Росії, щоб також висловити своє обурення ракетними ударами по українських містах.

Польща мітинг протести обстріли Варшава

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних