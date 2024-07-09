У Варшаві пройшов мітинг проти російської агресії

Акція протесту проти російської агресії у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

У Варшаві відбулася акція протесту в підтримку жертв російської атаки 8 липня з Києва, Кривого Рогу, Дніпра, Словʼянська і Краматорська. Зібрання пройшло символічно біля дитячої лікарні, на підтримку дітей, що постраждали від удару по "Охматдиту".

На акції протесту побувала й журналістка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар.

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Протест проти російської агресії у Варшаві

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар 1 / 3

Сотні людей зібралися біля дитячої лікарні у середмісті польської столиці. Місце обрали символічно, розповіла лідерка громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" та організаторка акції Наталка Панченко:

"Для кожної людини, яка має серце, є символом місце, де багато болю, місце, де йде боротьба за життя, місце, де діти і їхні батьки роблять усе, що мати можливість далі бути частиною цього світу. В таке ж місце у Києві вчора прилетіла російська ракета, яка вбила щонайменше 4 дітей, а кількадесят поранила. Багато дітей нині в пошуках інших шпиталей, інших лікарів та планів лікування, бо того місця, яке функціонувало, вже нема".

Організаторка акції Наталка Панченко. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Пані посол у польському сеймі Дорота Лобода нагадала полякам, що нині немає напівмір — ми або допомагаємо Україні, висилаємо зброю та переконуємо США, ЄС та країни НАТО продовжувати поставки зброї, або граємо в оркестрі Путіна.

Пані посол у польському сеймі Дорота Лобода. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

"Важко собі уявити більше безчинство, ніж атака на дитячий шпиталь. Але також важко уявити, що ще мало би статися, щоб світ прийшов до тями. Це не перша атака, це не перший зруйнований шпиталь, війна триває з 2014 року. Хочу чітко сказати усім полькам і полякам, що хто не є за вільну Україну, хто не підтримує допомогу українцям, той є на боці терориста Путіна", — сказала Дорота Лобода.

Люди приходили на акцію з дитячими іграшками, лампадками та плакатами, вшановуючи таким чином памʼять загиблих під російськими обстрілами українських дітлахів. Під стінами шпиталю також влаштували перформанс.

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар 1 / 4

Потому учасники акції вирушили до представництва ЄС у Польщі, де вкотре звернулись до країн-членів НАТО із закликом прийняти Україну в альянс та надати усю необхідну зброю, зокрема F-16, аби врешті зупинити російський терор.

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Акція протесту у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар 1 / 4

Нагадаємо, перед самітом НАТО люди у США вийшли на мітинги проти російської агресії.

А у Німеччині 900 людей зібралися у центрі Берліна перед посольством Росії, щоб також висловити своє обурення ракетними ударами по українських містах.