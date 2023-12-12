Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Верховной Раде объяснили, почему РФ атаковала "Киевстар" arrow

В Верховной Раде объяснили, почему РФ атаковала "Киевстар"

12 декабря 2023 17:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Верховной Раде объяснили, почему РФ атаковала "Киевстар"
Владимир Крэйденко. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.

С какой целью Россия атаковала "Киевстар", рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему РФ атаковала "Киевстар"

Владимир Крейденко считает, что "Киевстар" стал мишенью российских спецслужб из-за того, что является крупнейшим мобильным оператором в Украине. Вероятно, он имел свои "слабые места". К примеру, недостаточная модернизация и слабая киберзащита.

"Из-за того, что в "Киевстаре" не столь модернизированная киберзащита, возможно, было вложено недостаточно средств, и им удалось пока получить и заблокировать нашу связь. Если бы они больше вкладывали, модернизировали и совершенствовались, то, возможно, таких бы результатов на столь длительное время не было", — резюмировал Крейденко.

Подразумевается, что россияне пытались "хакнуть" работу других операторов мобильной связи. В то же время, они сумели выдержать кибератаку.

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме