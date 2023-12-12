В Верховной Раде объяснили, почему РФ атаковала "Киевстар"
На мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.
С какой целью Россия атаковала "Киевстар", рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Новини.LIVE.
Почему РФ атаковала "Киевстар"
Владимир Крейденко считает, что "Киевстар" стал мишенью российских спецслужб из-за того, что является крупнейшим мобильным оператором в Украине. Вероятно, он имел свои "слабые места". К примеру, недостаточная модернизация и слабая киберзащита.
"Из-за того, что в "Киевстаре" не столь модернизированная киберзащита, возможно, было вложено недостаточно средств, и им удалось пока получить и заблокировать нашу связь. Если бы они больше вкладывали, модернизировали и совершенствовались, то, возможно, таких бы результатов на столь длительное время не было", — резюмировал Крейденко.
Подразумевается, что россияне пытались "хакнуть" работу других операторов мобильной связи. В то же время, они сумели выдержать кибератаку.
Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.
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