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У Верховній Раді пояснили, чому РФ атакувала "Київстар"

12 грудня 2023 17:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Верховній Раді пояснили, чому РФ атакувала "Київстар"
Володимир Крейденко. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам. 

З якою метою Росія атакувала "Київстар", розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Новини.LIVE. 

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Володимр Крейденко вважає, що "Київстар" став мішенню російських спецслужб через те, що є найбільшим мобільним оператором в Україні. Ймовірно, він мав свої "слабкі місця". До прикладу, недостатня модернізація та слабкий кіберзахист. 

"Через те, що в "Київстарі" не настільки модернізований кіберзахист, можливо, було вкладено недостатньо коштів, і їм вдалося поки що отримати і заблокувати наш зв'язок. Якщо б вони більше вкладали, модернізовували і вдосконалювалися, то, можливо, таких би результатів на такий тривалий час не було", — резюмував Крейденко. 

Мається на увазі, що росіяни намагались "хакнути" роботу інших операторів мобільного зв'язку. Водночас, ті зуміли витримати кібератаку.

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

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