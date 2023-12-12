У Верховній Раді пояснили, чому РФ атакувала "Київстар"

Володимир Крейденко. Фото: з відкритих джерел

На мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку — без зв'язку та інтернету залишились мільйони абонентів. Збій у роботі приписують російським спецслужбам.

З якою метою Росія атакувала "Київстар", розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Новини.LIVE.

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Володимр Крейденко вважає, що "Київстар" став мішенню російських спецслужб через те, що є найбільшим мобільним оператором в Україні. Ймовірно, він мав свої "слабкі місця". До прикладу, недостатня модернізація та слабкий кіберзахист.

"Через те, що в "Київстарі" не настільки модернізований кіберзахист, можливо, було вкладено недостатньо коштів, і їм вдалося поки що отримати і заблокувати наш зв'язок. Якщо б вони більше вкладали, модернізовували і вдосконалювалися, то, можливо, таких би результатів на такий тривалий час не було", — резюмував Крейденко.

Мається на увазі, що росіяни намагались "хакнути" роботу інших операторів мобільного зв'язку. Водночас, ті зуміли витримати кібератаку.

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.