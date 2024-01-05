В Верховной Раде создадут комитет по вопросам НАТО — какие будут обязанности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде Украины в ближайшее время будет создан отдельный комитет. Его назначением будет адаптация национального законодательства к стандартам НАТО.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Поскольку мы заходим в канун Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, ведущих эту тематику в парламенте", — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас у Украины два важных внешнеполитических вектора, связанных с Евросоюзом и НАТО — тематика ЕС является предметом ведения отдельного комитета, тогда как НАТО "почему-то не имеет такого парламентского внимания".

Именно поэтому председатель Совета считает необходимым создать комитет, который бы и занимался законодательством о НАТО

"У нас очень большие вызовы: Вашингтонский саммит, где мы должны получить очень хороший для Украины результат, а для этого должны быть люди, которые институционально занимаются этими вопросами", — добавил он.

Напомним, что в Верховной Раде подвели итоги заседания профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где 4 января рассматривали законопроект о мобилизации. На заседании присутствовали главка ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также мы писали, что после нескольких волн массированных атак на Украину Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание Совета Украина-НАТО. Он состоится 10 января.