Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Верховній Раді створять комітет з питань НАТО — які будуть обов'язки arrow

У Верховній Раді створять комітет з питань НАТО — які будуть обов'язки

5 січня 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Верховній Раді створять комітет з питань НАТО — які будуть обов'язки
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді України найближчим часом створять окремий комітет. Його призначенням буде адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Комітет з питань НАТО у Раді

"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", — сказав Стефанчук.

Він наголосив, що наразі що в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО — тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

Саме тому голова Ради вважає необхідним створити комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО

"Маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", — додав він.

Нагадаємо, що у Верховній Раді підбили підсумки засідання профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де 4 січня розглядали законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні головком ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров.

Також ми писали, що після декількох хвиль масованих атак на Україну Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання Ради Україна—НАТО. Воно відбудеться 10 січня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі