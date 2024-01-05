У Верховній Раді створять комітет з питань НАТО — які будуть обов'язки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді України найближчим часом створять окремий комітет. Його призначенням буде адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", — сказав Стефанчук.

Він наголосив, що наразі що в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО — тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

Саме тому голова Ради вважає необхідним створити комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО

"Маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", — додав він.

Нагадаємо, що у Верховній Раді підбили підсумки засідання профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де 4 січня розглядали законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні головком ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров.

Також ми писали, що після декількох хвиль масованих атак на Україну Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання Ради Україна—НАТО. Воно відбудеться 10 січня.