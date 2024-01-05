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В Житомире пассажирка оконфузилась из-за жалобы на водителя такси — в чем дело

5 января 2024 18:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Житомире пассажирка оконфузилась из-за жалобы на водителя такси — в чем дело
Служба такси. Фото: Pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Житомире пассажирка одной из служб такси обратилась в поддержку с жалобой. По ее словам, водитель проигнорировал ее просьбу общаться на украинском языке.

Об этом пишет Страна.юа.

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Так, пассажирка подала жалобу на водителя в службу поддержки такси.

"Ваш водитель нарушил закон "про мову", то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением", — написала она.

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Скриншот переписки

Женщина отметила, что в ответ на возмущение водитель "показательно проигнорировал" ее. Поэтому она требовала уволить мужчину с работы и угрожала заявлением в полицию.

Однако, как уточнили в поддержке службы такси, у водителя нарушение слуха.

"Мы сожалеем о том, что у вас не сложилась коммуникация с водителем. Просим обратить внимание, что при заказе такси было указано, что вас обслужит водитель с нарушением слуха. Он не говорит ни на одном языке", — ответили там.

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Скриншот профиля водителя

Напомним, что водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказываясь общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке страны-агрессорки России.

Кроме того, ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

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