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У Житомирі пасажирка осоромилася через скаргу на водія таксі — в чому річ

5 січня 2024 18:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Житомирі пасажирка осоромилася через скаргу на водія таксі — в чому річ
Служба таксі. Фото: Pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Житомирі пасажирка однієї зі служб таксі звернулася в підтримку зі скаргою. За її словами, водій проігнорував її прохання спілкуватися українською мовою.

Про це пише Страна.юа.

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Так, пасажирка подала скаргу на водія в службу підтримки таксі.

"Ваш водій порушив закон "про мову", тобто відмовлявся спілкуватися зі мною державною мовою. Я вважаю це хамством і злочином", — написала вона.

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Скриншот листування

Жінка зазначила, що у відповідь на обурення водій "показово проігнорував" її. Тому вона вимагала звільнити чоловіка з роботи та погрожувала заявою в поліцію.

Проте, як уточнили у підтримці служби таксі, водій має порушення слуху.

"Ми шкодуємо про те, що у вас не склалася комунікація з водієм. Просимо звернути увагу, що при замовленні таксі було вказано, що вас обслужить водій з порушенням слуху. Він не говорить жодною мовою", — відповіли там. 

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Скриншот профілю водія

Нагадаємо, що водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися з клієнткою українською мовою. Чоловік, ледь стримуючи емоції, просив пасажирку покинути його авто через прохання перестати розмовляти з нею мовою країни-агресорки Росії.

Крім того, раніше у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

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