Атака на Кривой Рог – появились кадры с места обстрела

Удар по Кривому Рогу — в ГСЧС показали первые кадры и назвали новое количество пострадавших
Россияне атаковали Кривой Рог в среду, 28 августа. Сообщается, что в результате российской атаки возросло количество пострадавших.
Первые кадры с места событий показали в ГСЧС Украины.
Атака на Кривой Рог 28 августа
В результате атаки по Кривому Рогу был поврежден гаражный кооператив, боксы для ремонта автомобилей, а также 12 машин. Выбиты окна в отеле.
По состоянию на 13:00 известно, что всего пострадали восемь человек: четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет и одна 54-летняя женщина. Мужчины получили осколочные ранения, ушибы и акубаротравмы, их направили в больницу. Женщина будет лечиться дома. Остальные три пострадавших это 18-летний парень, а также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Тем временем 18-летний парень будет лечиться амбулаторно.
К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС.
Читайте Новини.LIVE!