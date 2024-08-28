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Удар по Кривому Рогу — в ГСЧС показали первые кадры и назвали новое количество пострадавших

28 августа 2024 13:19
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Атака на Кривой Рог – появились кадры с места обстрела
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Украины
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне атаковали Кривой Рог в среду, 28 августа. Сообщается, что в результате российской атаки возросло количество пострадавших.

Первые кадры с места событий показали в ГСЧС Украины.

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Атака на Кривой Рог 28 августа

Кривой Рог
Последствия вражеского удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В результате атаки по Кривому Рогу был поврежден гаражный кооператив, боксы для ремонта автомобилей, а также 12 машин. Выбиты окна в отеле.

Последствия обстрела
Последствия обстрелов в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

По состоянию на 13:00 известно, что всего пострадали восемь человек: четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет и одна 54-летняя женщина. Мужчины получили осколочные ранения, ушибы и акубаротравмы, их направили в больницу. Женщина будет лечиться дома. Остальные три пострадавших это 18-летний парень, а также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Тем временем 18-летний парень будет лечиться амбулаторно.

пост
Сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Фото: скриншот
Спасатели
Спасатели в Кривом Роге на месте обстрела. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС.

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14:31 Военные впервые показали украинский танк «Оплот», который работает на Харьковщине

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14:25 Как приблизить гендерное равенство в бизнесе — новая адвокационная кампания

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14:12 В Украине создали приложение для проверки штрафов от ТЦК

14:11 На Прикарпатье сожгли машину, которая должна была отправиться на фронт

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