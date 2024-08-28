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Удар по Кривому Рогу — в ДСНС показали перші кадри та назвали нову кількість постраждалих

28 серпня 2024 13:19
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Атака на Кривий Ріг — з'явилися кадри з місця обстрілу
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росіяни атакували Кривий Ріг в середу, 28 серпня. Повідомляється, що внаслідок російської атаки зросла кількість постраждалих.

Перші кадри з місця подій показали в ДСНС України.

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Кривий Ріг
Наслідки ворожого удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок атаки по Кривому Розі було пошкоджено гаражний кооператив, бокси для ремонту автомобілів, а також 12 машин. Вибиті вікна у готелі.

Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Станом на 13:00 відомо, що всього постраждали восьмеро людей: четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років та одна 54-річна жінка. Чоловіки дістали осколкові поранення, забої та акубаротравми, їх направили до лікарні. Жінка буде лікуватися вдома. Решта троє постраждалих це 18-річний хлопець, а також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Тим часом 18-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 

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Повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Фото: скриншот
Рятувальники
Рятувальники у Кривому Розі на місці обстрілу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС.

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