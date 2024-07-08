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Удар по "Охматдету" — чем можно помочь пострадавшим и как это сделать

8 июля 2024 16:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Как поддержать Охматдет после попадания ракеты — реквизиты
Люди разбирают завалы после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" в Киеве многие небезразличные решили предложить свою помощь. Однако для большей эффективности эту помощь необходимо консолидировать.

Об этом сообщили в пресс-службе "Охматдета" в Facebook в понедельник, 8 июля.

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В детской больнице сообщили, что все государственные службы работают на месте происшествия и ликвидируют последствия. Также есть множество желающих в этом помочь.

"Сегодня украинцы снова демонстрируют миру сплоченность и единство. Невероятное количество желающих помочь. Для большей эффективности важно эту помощь консолидировать", — отметили в "Охматдете".

В медучреждении отметили, что всю актуальную информацию о насущных нуждах больницы можно уточнить у координатора на месте — главной медицинской сестры НДСЛ "Охматдет" Елены Примак по телефону +38067 277 78 06.

А тем, кто хочет узнать о потребностях в восстановлении заведения, советуют обращаться к Наталье Мируте, заместителю генерального директора по экономическим вопросам "Охматдета" по телефону +380 93 580 56 72.

Также поддержать больницу можно через Приват24 или на сайте лечебного заведения.

Ранее мы сообщали, что более двухсот человек разбирают завалы, под которыми могут находиться дети и работники больницы. Среди них более сотни спасателей. Помогают даже раненые врачи.

Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

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