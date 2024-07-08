Як підтримати Охматдит після влучання ракети — реквізити

Люди розбирають завали після російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. Проте для більшої ефективності цю допомогу теба консолідувати.

Про це повідомили у пресслужбі "Охматдиту" в Facebook у понеділок, 8 липня.

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Як допомогти "Охматдиту"

У дитячій лікарні повідомили, що наразі всі державні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків. Також є велика кількість охочих допомогти.

"Сьогодні українці знову демонструють світу згуртованість та єдність. Неймовірна кількість охочих допомогти. Для більшої ефективності важливо цю допомогу консолідувати", — зазначили в "Охматдиті".

У медзакладі зазначили, що всю актуальну інформацію щодо нагальних потреб лікарні можна уточнити у координатора на місці — головної медичної сестри НДСЛ "Охматдит" Олени Примак за телефоном +38067 277 78 06.

А тим, хто хоче дізнатися про потреби у відновленні закладу, радять звертатися до Наталії Мирути, заступниці генерального директора з економічних питань "Охматдиту" за телефоном +380 93 580 56 72.

Також підтримати лікарню можна через Приват24 або на сайті лікувального закладу.

Раніше ми повідомляли, що понад двісті людей розбирають завали, під якими можуть перебувати діти та працівники лікарні. Серед них — більше сотні рятувальників. Допомагають навіть поранені лікарі.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.