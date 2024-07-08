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Удар по "Охматдету" — Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН

8 июля 2024 16:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетная атака 8 июля — Украина хочет созвать Совбез ООН
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за масштабной российской ракетной атаки на города, в том числе и на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 8 июля.

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Зеленский на пресс-конференции сообщил, что в Украине продолжается ликвидация последствий российского удара, а Киев инициирует Совбез ООН.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", — сказал он.

Президент также сообщил о последствиях масштабной атаки.

"Сегодня Россия нанесла удар по многим городам нашей страны: Киев, Кривой Рог, Днепр, города нашего Донбасса. Попадание, в частности, в детскую больницу "Охматдет" в Киеве — одну из важнейших не только для нашей страны, но и для всего нашего региона Удар пришелся на отделение, где дети получали диализ" — сказал президент.

Ранее Зеленский прокомментировал утверждение россиян о том, что работа украинской ПВО якобы привела к разрушениям корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Также президент отреагировал на удар россиян по больнице. Он подчеркнул, что под завалами есть люди.

 

Владимир Зеленский война ООН Украина президент война в Украине Охматдет ракетный удар

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