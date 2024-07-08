Ракетная атака 8 июля — Украина хочет созвать Совбез ООН

Удар по "Охматдету" — Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН
Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за масштабной российской ракетной атаки на города, в том числе и на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 8 июля.
Украина хочет созвать Совбез ООН
Зеленский на пресс-конференции сообщил, что в Украине продолжается ликвидация последствий российского удара, а Киев инициирует Совбез ООН.
"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", — сказал он.
Президент также сообщил о последствиях масштабной атаки.
"Сегодня Россия нанесла удар по многим городам нашей страны: Киев, Кривой Рог, Днепр, города нашего Донбасса. Попадание, в частности, в детскую больницу "Охматдет" в Киеве — одну из важнейших не только для нашей страны, но и для всего нашего региона Удар пришелся на отделение, где дети получали диализ" — сказал президент.
Ранее Зеленский прокомментировал утверждение россиян о том, что работа украинской ПВО якобы привела к разрушениям корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Также президент отреагировал на удар россиян по больнице. Он подчеркнул, что под завалами есть люди.
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