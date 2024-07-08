Ракетна атака 8 липня — Україна хоче скликати Радбез ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через масштабну російську ракетну атаку на міста, у тому числі і на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві в понеділок, 8 липня.

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Зеленський на пресконференції повідомив, що в Україні триває ліквідація наслідків російського удару, а Київ ініціює Радбез ООН.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі включно з дитячою лікарнею", — сказав він.

Президент також повідомив про наслідки масштабної атаки.

"Сьогодні Росія завдала удару по багатьох містах нашої країни: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини. Влучання, зокрема, у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві — одну з найважливіших не лише для нашої країни, а й для усього нашого регіону. Удар припав на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкоджені будинки, досі триває розбір завалів", — сказав президент.

Раніше Зеленський прокоментував твердження росіян про те, що нібито робота української ППО призвела до руйнувань корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Також президент відреагував на удар росіян по лікарні. Він наголосив, що під завалами є люди.