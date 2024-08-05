Обстрел железной дороги в Полтавской области 4 августа — как курсируют поезда

Железнодорожники возле поезда. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 4 августа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Полтавской области. На сегодня есть четыре отклонения поездов от графика.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в понедельник, 5 августа.

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В УЗ рассказали, что уже более суток несколько поездов "догоняют" график в результате вчерашнего изменения маршрутов из-за обстрела инфраструктуры на Полтавщине.

"По состоянию на сегодня есть четыре отклонения от графика, над преодолением которых активно работают наши машинисты и диспетчеры", — говорится в сообщении.

Так, задерживаются поезда:

№104/103 Львов — Краматорск (+5:10);

№22/21 Львов — Харьков (+5:10);

№2/1 Ивано-Франковск — Харьков (+2:35);

№202/201 Ворохта — Харьков (+2:35).

В ведомстве добавили, что рейсы 64/63 Львов — Харьков и 112/111 Львов — Изюм ночью полностью вернулись в расписание. Двухгрупповой поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости возможность ночевки или пересадки на другие рейсы.

"Мы благодарим всех наших пассажиров за понимание и поддержку. Ваша железная дорога продолжает движение и всегда находит путь — даже если он объездной", — подчеркнули в УЗ.