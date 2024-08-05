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Удар по Полтавщині — як курсують потяги після атаки на залізничну інфраструктуру

5 серпня 2024 08:36
Катерина Османська - Редактор
Обстріл залізниці на Полтавщині 4 серпня — як курсують потяги
Залізничники біля потяга. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Російські війська 4 серпня завдали удару по залізничній інфраструктурі на Полтавщині. Станом на зараз є чотири відхилення потягів від графіка.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у понеділок, 5 серпня. 

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В УЗ розповіли, що вже понад добу декілька поїздів "наздоганяють" графік внаслідок вчорашньої зміни маршрутів в результаті обстрілу інфраструктури на Полтавщині.  

"Станом на зараз маємо чотири відхилення від графіка, над подоланням яких активно працюють наші машиністи та диспетчери", — йдеться у повідомленні. 

Так, затримуються потяги:

  • №104/103 Львів — Краматорськ (+5:10);
  • №22/21 Львів — Харків (+5:10);
  • №2/1 Івано-Франківськ — Харків (+2:35);
  • №202/201 Ворохта — Харків (+2:35). 

У відомстві додали, що рейси 64/63 Львів — Харків та 112/111 Львів — Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу. Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби — можливість ночівлі або пересадки на інші рейси. 

"Ми дякуємо всім нашим пасажирам за розуміння і підтримку. Ваша залізниця продовжує рух і завжди знаходить шлях — навіть якщо він об'їзний", — наголосили в УЗ. 

затримка потягів на Полтавщині
Скриншот допису УЗ

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