Ракетный удар по дому в Днепре 28 июня — сколько людей погибло

Разбор завалов в Днепре. Фото: t.me/dsns_telegram

В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что враг 28 июня убил одного человека и ранил еще 12.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и пресс-служба ГСЧС в Telegram в субботу, 29 июня.

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Количество пропавших без вести

По словам Лысака, спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Пропавшими без вести считаются пять человек.

Пост Лысака. Фото: скриншот

В ГСЧС сообщили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.

Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на площади в 150 кв. м.

Спасатели на месте обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

"Вывезено 190 т строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.