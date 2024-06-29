Ракетный удар по дому в Днепре 28 июня — сколько людей погибло

Удар РФ по многоэтажке в Днепре — в ОВА назвали количество пропавших без вести
В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что враг 28 июня убил одного человека и ранил еще 12.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и пресс-служба ГСЧС в Telegram в субботу, 29 июня.
Количество пропавших без вести
По словам Лысака, спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Пропавшими без вести считаются пять человек.
В ГСЧС сообщили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.
Спасатели ликвидировали пожар на площади в 150 кв. м.
"Вывезено 190 т строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.
Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.
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