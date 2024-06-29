Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі — в ОВА назвали кількість зниклих безвісти arrow

Удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі — в ОВА назвали кількість зниклих безвісти

29 червня 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по будинку в Дніпрі 28 червня — скільки людей загинуло
Розбір завалів у Дніпрі. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій російським ракетним ударом багатоповерхівці. Наразі відомо, що ворог 28 червня вбив одну людину та поранив ще 12.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба ДСНС у Telegram у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Кількість зниклих безвісти

За словами Лисака, рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

У ДСНС повідомили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів. 

Наслідки обстрілу Дніпра 28 червня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв. м. 

Рятувальники розбирають завали в Дніпрі внаслідок обстрілу 28 червня
Рятувальники на місці обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

"Вивезено 190 т будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по багатоповерхівці в Дніпрі
Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

війна
Дніпро
Україна
обстріли
окупанти
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони