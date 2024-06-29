Ракетний удар по будинку в Дніпрі 28 червня — скільки людей загинуло

Розбір завалів у Дніпрі. Фото: t.me/dsns_telegram

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій російським ракетним ударом багатоповерхівці. Наразі відомо, що ворог 28 червня вбив одну людину та поранив ще 12.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба ДСНС у Telegram у суботу, 29 червня.

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Кількість зниклих безвісти

За словами Лисака, рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.

Допис Лисака. Фото: скриншот

У ДСНС повідомили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.

Рятувальники на місці обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

"Вивезено 190 т будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.