Ракетний удар по будинку в Дніпрі 28 червня — скільки людей загинуло

Удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі — в ОВА назвали кількість зниклих безвісти
У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій російським ракетним ударом багатоповерхівці. Наразі відомо, що ворог 28 червня вбив одну людину та поранив ще 12.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба ДСНС у Telegram у суботу, 29 червня.
Кількість зниклих безвісти
За словами Лисака, рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.
У ДСНС повідомили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.
"Вивезено 190 т будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.
Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.
Читайте Новини.LIVE!