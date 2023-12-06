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Венгрия продолжает блокировать решение о вступлении Украины в ЕС, — СМИ

6 декабря 2023 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Венгрия продолжает блокировать решение о вступлении Украины в ЕС, — СМИ
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: ZMINA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны союза не могут найти совместного решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.

Об этом сообщил на условиях анонимности европейский дипломат агентству "Интерфакс-Украина".

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По информации источников, постоянные представители стран-членов Евросоюза будут дальше обсуждать проект решения Европейского совета. Он касается вступления Украины в ЕС. Отмечается, что переговоры продлятся до воскресенья, 10 декабря.

"Заседания постоянных представителей будут продолжаться до воскресенья. Венгрия все еще продолжает блокировать (решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. — Ред.)", — указал дипломат.

Заседание Европейского совета

Уже через неделю, 14-15 декабря, в Брюсселе состоится заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств. Главной целью переговоров станет решение начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Сообщается, что переговоры начнутся при выполнении Украиной всех договоренностей и задач, поставленных союзом.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в форме письма к главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожает блокированием всей помощи для нашего государства. Также он говорит, что заблокирует будущее вступление Украины в Европейский Союз в том случае, если лидеры ЕС не будут пересматривать свою стратегию поддержки украинской столицы.

Добавим, исполнительный комитет Европейского Союза в четверг одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках ее замороженной доли средств на восстановление. Это сделали с целью преодоления вето Будапешта на помощь Украине.

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