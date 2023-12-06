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Угорщина продовжує блокувати рішення про вступ України до ЄС, — ЗМІ

6 грудня 2023 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Угорщина продовжує блокувати рішення про вступ України до ЄС, — ЗМІ
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: ZMINA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Угорщина продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно країни союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.

Про це повідомив на умовах анонімності європейський дипломат агентству "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією джерел видання, постійні представники країн-членів Євросоюзу будуть надалі обговорювати проєкт рішення Європейської ради. Він стосується вступу України до ЄС. Зазначається, що переговори триватимуть до неділі, 10 грудня.

"Засідання постійних представників триватимуть аж до неділі. Угорщина все ще продовжує блокувати (рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС. — Ред.)", — вказав дипломат.

Засідання Європейської ради

Вже за тиждень, 14-15 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів. Головною метою перемовин буде вирішення початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. Повідомляється, що перемовини розпочнуться за умови виконання Україною усіх домовленостей та завдань, поставлених союзом. 

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся у формі листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому погрожує блокуванням всієї допомоги для нашої держави. Також він говорить, що заблокує майбутній вступ України до Європейського Союзу в тому в разі, якщо лідери ЄС не будуть переглядати свою стратегію щодо підтримки української столиці.

Додамо, виконавчий комітет Європейського Союзу в четвер схвалив надання 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її замороженої частки коштів на відновлення. Це зробили з метою подолання вето Будапешта на допомогу Україні.

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