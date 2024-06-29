Уклончивый пытался перейти границу

Уклонист пытался прорваться за границу, назвавшись морским пехотинцем
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уклонист собирался прорваться за границу, заявляя, что он - "морской пехотинец". У мужчины даже было необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.
Об этом сообщили в ГПСУ в субботу, 29 июня.
Уклоняющий выдавал себя за военного
"Мужчина, который выдавал себя за военного в отпуске, привлек внимание пограничников на одном из блок-постов. И, несмотря на то, что имел с собой и форму, и документы, более тщательной проверки он не выдержал", — сообщили в ГПСУ.
Пограничники рассказали, что мужчина был уволен с военной службы в 2019 году. Он самостоятельно внес правки в свой военный билет. О том, что уклончивый хотел незаконно пересечь границу свидетельствовали специфические инструменты, которые он с собой вез.
Нарушитель задержан. Составлен протокол об админнарушении.
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