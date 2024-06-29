Уклончивый пытался перейти границу

Пограничники задержали уклониста. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уклонист собирался прорваться за границу, заявляя, что он - "морской пехотинец". У мужчины даже было необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.

Об этом сообщили в ГПСУ в субботу, 29 июня.

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"Мужчина, который выдавал себя за военного в отпуске, привлек внимание пограничников на одном из блок-постов. И, несмотря на то, что имел с собой и форму, и документы, более тщательной проверки он не выдержал", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что мужчина был уволен с военной службы в 2019 году. Он самостоятельно внес правки в свой военный билет. О том, что уклончивый хотел незаконно пересечь границу свидетельствовали специфические инструменты, которые он с собой вез.

Нарушитель задержан. Составлен протокол об админнарушении.

Удостоверение уклониста. Фото: ГПСУ

Снаряжение "фальшивого" военного". Фото: ГПСУ

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