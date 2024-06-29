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Уклонист пытался прорваться за границу, назвавшись морским пехотинцем

29 июня 2024 22:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Уклончивый пытался перейти границу
Пограничники задержали уклониста. Фото: ГПСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уклонист собирался прорваться за границу, заявляя, что он - "морской пехотинец". У мужчины даже было необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.

Об этом сообщили в ГПСУ в субботу, 29 июня.

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Уклоняющий выдавал себя за военного

"Мужчина, который выдавал себя за военного в отпуске, привлек внимание пограничников на одном из блок-постов. И, несмотря на то, что имел с собой и форму, и документы, более тщательной проверки он не выдержал", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что мужчина был уволен с военной службы в 2019 году. Он самостоятельно внес правки в свой военный билет. О том, что уклончивый хотел незаконно пересечь границу свидетельствовали специфические инструменты, которые он с собой вез.

Нарушитель задержан. Составлен протокол об админнарушении.

уклоняющийся
Удостоверение уклониста. Фото: ГПСУ
снаряжение ухилянта
Снаряжение "фальшивого" военного". Фото: ГПСУ

Мы писали, что более 20 призывников хотели попасть в Молдову с территории Одесской области. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "туроператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5 тысяч долларов до 18,5 тысяч долларов с человека.

ВСУ
Украина
пограничники
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

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