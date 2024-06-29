Ухилянт намагався перейти кордон

Прикордонники затримали ухилянта. Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що ухилянт збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він — "морський піхотинець". Чоловік навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути держаний кордон.

Про це повідомили у ДПСУ у суботу, 29 червня.

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Ухилянт видавав себе за військового

"Чоловік, який видавав себе за військового у відпустці, привернув увагу прикордонників на одному із блок-постів. Й попри те, що мав із собою і форму, і документи, більш прискіпливої перевірки він не витримав", — повідомили в ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що чоловік був звільнений з військової служби у 2019 році. Він самостійно вніс правки до свого військового квитка. Про те, що ухилянт хотів незаконно перетнути кордон, свідчили специфічні інструменти, які він із собою віз.

Порушника затримали. Складено протокол про адмінпорушення.

Повідчення ухилянта. Фото: ДПСУ

Спорядження "фальшивого військового". Фото: ДПСУ

Ми писали, що понад 20 призовників хотіли потрапити до Молдови з території Одеської області. Усім "туристам" вказівки надав невідомий "туроператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили понад 40 ухилянтів, яких водії бусів хотіли доставити до так званого Придністров'я. За свої послуги перевізники вимагали від 5 тисяч доларів до 18,5 тисячі доларів з людини.