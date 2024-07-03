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Уклонисты придумали новый способ пересечь границу — ГПСУ задержала мужчин в пшеничном поле

3 июля 2024 19:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Проворовывались в Венгрию из-за пшеничного поля — ГНСУ разоблачила уклонистов
Мужчины пытались пересечь границу через пшеничное поле. Фото: скриншот из видео ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

ГПСУ задержала десятерых мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу Украины с Венгрией через пшеничное поле. Все они заплатили около десяти тысяч долларов переправщикам.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в среду, 3 июля.

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Украинские пограничники обнаружили десять мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию через пшеничное поле у границы. Как оказалось, каждый из них заплатил переправщикам от семи до десяти тысяч долларов.

"Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, среди которого мужчин и задержали пограничники" , — говорится в сообщении.

Двое уклонистов пытались скрыться даже после задержания. Теперь группу лиц ожидает административное наказание, а организаторов — уголовно.

Мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы они работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Венгрия Украина пограничники война в Украине военнообязанные уклонисты пшеница ГПСУ

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