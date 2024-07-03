Прокрадалися до Угорщини через пшеничне поле — ДПСУ викрила ухилянтів

Чоловіки, які намагалися перетну кордон через пшеничне поле. Фото: скриншот із відео ДПСУ

ДПСУ затримала десять чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України з Угорщиною через пшеничне поле. Всі вони заплатили близько десяти тисяч доларів переправникам.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 3 липня.

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Українські прикордонники виявили десятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини через пшеничне поле біля кордону. Як виявилося згодом, кожен із них заплатив переправникам від семи до десяти тисяч доларів.

"От тільки це виявилися марно викинуті гроші, адже уся їхня "подорож" обмежилася прогулянкою пшеничним полем, посеред якого чоловіків і затримали прикордонники", — йдеться в повідомленні.

Двоє ухилянтів намагалися втекти навіть після затримання. Тепер на групу осіб чекає адміністративне покарання, а на організаторів — кримінально.

Ми писали, що на Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова. Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.