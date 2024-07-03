Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ухилянти вигадали новий спосіб перетнути кордон — ДПСУ затримала чоловіків у пшеничному полі arrow

Ухилянти вигадали новий спосіб перетнути кордон — ДПСУ затримала чоловіків у пшеничному полі

3 липня 2024 19:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прокрадалися до Угорщини через пшеничне поле — ДПСУ викрила ухилянтів
Чоловіки, які намагалися перетну кордон через пшеничне поле. Фото: скриншот із відео ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

ДПСУ затримала десять чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України з Угорщиною через пшеничне поле. Всі вони заплатили близько десяти тисяч доларів переправникам.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 3 липня.

Читайте також:

Десятеро "женців" намагалися прокрастися до Угорщини пшеничним полем

Українські прикордонники виявили десятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини через пшеничне поле біля кордону.  Як виявилося згодом, кожен із них заплатив переправникам від семи до десяти тисяч доларів. 

"От тільки це виявилися марно викинуті гроші, адже уся їхня "подорож" обмежилася прогулянкою пшеничним полем, посеред якого чоловіків і затримали прикордонники", — йдеться в повідомленні.

Двоє ухилянтів намагалися втекти навіть після затримання. Тепер на групу осіб чекає адміністративне покарання, а на організаторів — кримінально.  

Ми писали, що на Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова.  Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів  до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.

Угорщина Україна прикордонники війна в Україні військовозобов'язані ухилянти пшениця ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони