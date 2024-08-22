Уйдет ли Socar из Украины – эксперты о сотрудничестве компании с Россией

Заправка Socar. Фото: из открытых источников

Уже несколько дней украинцы шокированы молчанием Азербайджанской компании Socar, договорившейся о расширении партнерства с российским Газпромом. В то же время это одна из крупнейших сетей заправок по Украине, и их работа продолжается, несмотря на новые партнерские отношения со страной-агрессором.

Стоит ли украинцам бойкотировать и чем такой политический треугольник может обернуться для Украины — в эфире Ранок LIVE рассказали эксперты.

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"Я скажу очень коротко — это вызвало очень горячие дискуссии, чтобы компания Socar в Украине отреагировала и сказала, о чем это вообще. Коллеги начали спрашивать, а какие у нас вообще отношения с Азербайджаном. И общий вывод такой — Азербайджан, похоже, ведет себя, как Турция. С одной стороны им безразлично, с кем торговать. С другой стороны у нас есть неплохая помощь. Тем временем также есть определенные договоренности относительно того, как они вернули ранее захваченные Арменией территории. Вы видели, как Россия молчала прямо в тряпочку в этой ситуации. Это не простая геополитическая игра", — сказал нардеп Юрий Камельчук.

Он добавил, что Азербайджан может являться дополнительным поставщиком газа для Европы.

На такие новости о Socarе украинцы в сети резко отреагировали и начали говорить о бойкоте. Мол, не стоит теперь пользоваться этими заправками. А вот эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев уверен, что пока об отказе Украины от Азербайджанской компании речь не идет.

"Пока об отказе вообще речь не идет и, честно говоря, мне странно наблюдать суету, что мы снова на кого-то обиделись. Азербайджан всегда реализовывал собственную политику, которая не зависела от политики великих государств или центров силы. Он придерживается собственных национальных интересов, и в этом плане существует реальная политика и политика, которая определяется восточными особенностями. То есть если речь идет о визите кого-то, то его встречают всегда с открытыми объятиями, с улыбками обещают золотые горы", — сказал Рябцев.

Он подразумевал, что недавно президент РФ Владимир Путин был с визитом в Азербайджане. Однако, по словам эксперта, действительно ничего конкретного из подписанного во время визита реализовываться не будет.

"Это нужно было, чтобы Путину продемонстрировать хоть какую-то подписку" , — добавил Рябцев.

Добавим, что Новини.LIVE пытаются получить официальный ответ от компании Socar с объяснениями о сотрудничестве с РФ и их присутствием в Украине.