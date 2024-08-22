Чи піде Socar з України - експерти про співпрацю компанії з Росією

Заправка Socar. Фото: з відкритих джерел

Вже кілька днів українці шоковані мовчанням Азербайджанської компанії Socar, яка домовилася про розширення партнерства з російським Газпромом. У той же час, це одна з найбільших мереж заправок по Україні і їхня робота продовжується попри нові партнерські стосунки з країною-агресором.

Чи варто українцям бойкотувати і чим такий політичний трикутник може обернутися для України — в ефірі Ранок LIVE розповіли експерти.

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"Я скажу дуже коротко — це викликало дуже гарячі дискусії, щоб компанія Socar в Україні відреагувала і сказала про що це взагалі. Колеги почали запитувати, а які в нас взагалі відносини з Азербайджаном. І загальний висновок такий — Азербайджан, схоже, поводиться, як Туреччина. З одного боку їм байдуже, з ким торгувати. З іншого боку в нас є від них досить непогана допомога. А тим часом також є певні домовленості відносно того, як вони повернули раніше захоплені Вірменією території. Ви бачили, як Росія мовчала просто в тряпочку в цій ситуації. Це не проста геополітична гра", — сказав нардеп Юрій Камельчук.

Він додав, що Азербайджан може бути додатковим постачальником газу для Європи.

На такі новини про Socar українці в мережі різко відреагували і почали говорити про бойкот. Мовляв, не варто тепер користуватися цими заправками. А от експерт питань енергетики Геннадій Рябцев впевнений, що поки про відмову України від Азербайджанської компанії не йдеться.

"Поки про відмову взагалі не йдеться і, чесно кажучи, мені дивно спостерігати метушню, що ми знову на когось образилися. Азербайджан завжди реалізовував власну політику, яка не залежала від політики великих держав чи центрів сили. Він дотримується власних національних інтересів, і в цьому плані існує реальна політика і політика, яка визначається східними особливостями. Тобто, якщо йдеться про візит когось, то його зустрічають завжди з відкритими обіймами, з посмішками обіцяють золоті гори", — сказав Рябцев.

Він мав на увазі, що нещодавно президент РФ Володимир Путін був з візитом в Азербайджані. Однак, за словами експерта, насправді нічого конкретного з підписаного під час візиту реалізовуватися не буде.

"Це потрібно було, щоб Путіну продемонструвати хоч якусь бумажку, що підписали", — додав Рябцев.

Додамо, що Новини.LIVE намагаються отримати офіційну відповідь від компанії Socar з поясненнями щодо співпраці з РФ та їхньою присутністю в Україні.