Украина готовит ответ на российскую атаку - срочное обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сейчас все еще продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Украина готовит ответ.

Об этом в понедельник, 26 августа, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что обсудил отражение российской атаки с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

"Что касается нашего ответа России, то мы его готовим", — сказал Президент.

Он добавил, что во время длительного разговора речь шла также о применении истребителей F-16, а также об операции в Курской области.

"Продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда", — прокомментировал Зеленский ход боев на территории России.