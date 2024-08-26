Украина готовит ответ на российскую атаку - срочное обращение Зеленского

Украина готовит ответ на массированную российскую атаку, — Зеленский
Сейчас все еще продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Украина готовит ответ.
Об этом в понедельник, 26 августа, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Украина готовит ответ на российский удар
Зеленский отметил, что обсудил отражение российской атаки с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.
"Что касается нашего ответа России, то мы его готовим", — сказал Президент.
Он добавил, что во время длительного разговора речь шла также о применении истребителей F-16, а также об операции в Курской области.
"Продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда", — прокомментировал Зеленский ход боев на территории России.
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