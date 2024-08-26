Україна готує відповідь на російську атаку — термінове звернення Зеленського

Україна готує відповідь на масовану російську атаку, — Зеленський
26 серпня 2024 20:11
Термінова новина
Станом на зараз триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Україна готує відповідь.
Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.
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Зеленський зазначив, що обговорив відбиття російської атаки з головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським.
"Щодо нашої відповіді Росії, то ми її готуємо", — сказав Президент.
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