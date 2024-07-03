Трамп говорит с Путиным об украинских землях и нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет быстро закончить войну в Украине. С этой целью он уже ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Politico .

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В статье говорится, что Трамп размышляет над соглашением, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток. Это касается двух стран – Украины и Грузии.

Также говорится, что кандидат на пост президента США ведет переговоры с Путиным о том, сколько оккупированных территорий Украины Москва может сохранить.

"Быстрое завершение войны в Украине, продолжающееся два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа по НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию — и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, сколько территорий Украины Москва может сохранить, — говорится в материале.

По словам эксперта по национальной безопасности США, Трамп будет открыт к чему-либо, что будет исключать расширение НАТО и не возвращение Украины к границам 1991 года. Но, по словам эксперта, это не означает отказа Трампа от поставки большого количества оружия в Украину.

Сам Трамп публично не обнародовал свои планы по Украине, но во время кампании он неоднократно обещал прекратить войну как одну из своих первоочередных задач.

Напомним, более половины избирателей-респондентов в США считают, что президента Джо Байдена следует заменить как кандидата от Демократической партии. Такие мысли прозвучали после его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее мы сообщали, что после провала Байдена на дебатах акции Trump Media выросли почти на 13%.