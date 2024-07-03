Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна не в НАТО та без територій — що обговорює Трамп з Путіним arrow

Україна не в НАТО та без територій — що обговорює Трамп з Путіним

3 липня 2024 08:29
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Трамп говорить з Путіним про українські землі та нерозширення НАТО
Президент Росії Володимир Путін та кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Фото: AP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні. Для цього він вже веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Що обговорюють Трамп і Путін

У статті йдеться про те, що Трамп розмірковує над угодою, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід. Це стосується двох країн — України та Грузії.

Також зазначається, що кандидат на пост президента США веде переговори з Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти.

"Швидке завершення війни в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти.", — йдеться у матеріалі.

За словами експерта з національної безпеки США, Трамп буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повернення України до кордонів 1991 року. Але, за словами експерта, це не означає відмови Трампа від постачання великої кількості зброї в Україну.

Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну, як одне зі своїх першочергових завдань.

Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Раніше ми повідомляли, що після провалу Байдена на дебатах акції Trump Media зросли на майже на 13%. 

США володимир путін НАТО Дональд Трамп Грузія Україна окупанти окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони