Трамп говорить з Путіним про українські землі та нерозширення НАТО

Президент Росії Володимир Путін та кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні. Для цього він вже веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Politico.

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У статті йдеться про те, що Трамп розмірковує над угодою, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід. Це стосується двох країн — України та Грузії.

Також зазначається, що кандидат на пост президента США веде переговори з Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти.

"Швидке завершення війни в Україні, що триває два з половиною роки, також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну та Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки території України Москва можна зберегти.", — йдеться у матеріалі.

За словами експерта з національної безпеки США, Трамп буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повернення України до кордонів 1991 року. Але, за словами експерта, це не означає відмови Трампа від постачання великої кількості зброї в Україну.

Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну, як одне зі своїх першочергових завдань.

Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Раніше ми повідомляли, що після провалу Байдена на дебатах акції Trump Media зросли на майже на 13%.