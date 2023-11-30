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Нидерланды предоставили Украине дополнительную финансовую помощь

30 ноября 2023 17:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нидерланды предоставили Украине дополнительную финансовую помощь
Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот. Фото: government.nl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот, передает Anadolu.

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"Нидерланды продолжат оказывать Украине поддержку, сколько потребуется и как потребуется", — заявила она на 30-м заседании Совета министров (ОБСЕ) в столице Северной Македонии.

По словам Бруинс Слот, Нидерланды рады объявить, что поддержат Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год.

Она сказала об этом после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы, уже поставленные в страну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.

Также мы писали, что Германия развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине. Это связано с возможным увеличением количества российских обстрелов территории Украины в зимний период.

Добавим, Украина получит от Канады 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) военной помощи. Эти средства будут начислены до 2026 года.

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