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Нідерланди надали україні додаткову фінансову допомогу

30 листопада 2023 17:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нідерланди надали україні додаткову фінансову допомогу
Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот. Фото: government.nl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.

Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, передає Anadolu.

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"Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно", — заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії.

За словами Бруїнс Слот, Нідерланди раді оголосити, що підтримають Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік.

Вона сказала про це після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.

Також ми писали, що Німеччина розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Це пов'язано з імовірним збільшенням кількості російських обстрілів території України у зимовий період.

Додамо, Україна отримає від Канади 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) військової допомоги. Ці кошти нарахують до 2026 року.

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