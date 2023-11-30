Нідерланди надали україні додаткову фінансову допомогу

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот. Фото: government.nl

Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.

Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, передає Anadolu.

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"Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно", — заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії.

За словами Бруїнс Слот, Нідерланди раді оголосити, що підтримають Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік.

Вона сказала про це після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.

Також ми писали, що Німеччина розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні. Це пов'язано з імовірним збільшенням кількості російських обстрілів території України у зимовий період.

Додамо, Україна отримає від Канади 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) військової допомоги. Ці кошти нарахують до 2026 року.