Украина 5 августа получила первый транш в 2024 году от США

Деньги в руках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украина в понедельник, 5 августа, получила безвозвратный грант от Соединенных Штатов Америки в размере 3,9 млрд долларов. Эти средства будут направлены на зарплаты учителям, медикам и спасателям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Транш от США

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Общая прямая бюджетная помощь Украине в 2024 году составит 7,8 млрд долларов, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.

Премьер поблагодарил США и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии.