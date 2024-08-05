Украина 5 августа получила первый транш в 2024 году от США

Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства
Украина в понедельник, 5 августа, получила безвозвратный грант от Соединенных Штатов Америки в размере 3,9 млрд долларов. Эти средства будут направлены на зарплаты учителям, медикам и спасателям.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Транш от США
"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", — говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Общая прямая бюджетная помощь Украине в 2024 году составит 7,8 млрд долларов, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.
Премьер поблагодарил США и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии.
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