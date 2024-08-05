Україна 5 серпня отримала перший транш у 2024 році від США

Україна отримала перший транш 3,9 млрд доларів від США — куди підуть кошти
Україна у понеділок, 5 серпня, отримала безповоротний грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3,9 млрд доларів. Ці кошти спрямують на зарплати вчителям, медикам та рятувальникам.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Транш від США
"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги", — йдеться у повідомленні.
Шмигаль зауважив, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Загальна пряма бюджетна допомога Україні у 2024 році сягне 7,8 млрд доларів, що дасть можливість впевнено пройти цей фінансовий період.
Прем'єр подякував США та Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії.
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