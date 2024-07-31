Лубинец заявил, что Украина начала получать от РФ хоть какую-то информацию о пленных

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина начала получать информацию о пленных. Во время последнего обмена был обмен листовками между украинской и российской сторонами.

Об этом он заявил в эфире телемарафона во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Украина начала получать информацию о пленных

Лубинец заявил, что Украина вместе с российским контрвизом провели одновременно опрос военнопленных, возвращаемых нашей страной.

"Мы вместе с российской контрвизовой провели одновременно опрос военнопленных, возвращаемых Украиной. В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи", — заявил омбудсмен по правам человека.

Напомним, 17 июля состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.