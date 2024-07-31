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Украина начала получать от РФ информацию о пленных — Лубинец сделал заявление

31 июля 2024 00:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Лубинец заявил, что Украина начала получать от РФ хоть какую-то информацию о пленных
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина начала получать информацию о пленных. Во время последнего обмена был обмен листовками между украинской и российской сторонами.

Об этом он заявил в эфире телемарафона во вторник, 30 июля.

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Лубинец заявил, что Украина вместе с российским контрвизом провели одновременно опрос военнопленных, возвращаемых нашей страной.

"Мы вместе с российской контрвизовой провели одновременно опрос военнопленных, возвращаемых Украиной. В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи", — заявил омбудсмен по правам человека.

Напомним, 17 июля состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.

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