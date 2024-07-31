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Україна почала отримувати від РФ інформацію про полонених — Лубінець зробив заяву

31 липня 2024 00:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Лубінець заявив, що Україна почала отримувати від РФ хоч якусь інформацію про полонених
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна почала отримувати інформацію про полонених . Під час останнього обміну було здійснено обмін листівками між українською та російською сторонами.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 30 липня.

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Україна почала отримувати інформацію про полонених

Лубінець заявив, що Україна разом з російською контрвізавою провела одночасно випробування військовополонених, тих, які повернула наша країна.

"Ми разом з російською контрвізавою провели одночасно опитування військовослужбовців, тих, якими поверталася Україна. У присутності українських представників російські представники почули слова вдячності і так само в присутності українських представників російські представники почули про тортури, про ненадання медичної допомоги, про втрату кінця через ненадання медичної допомоги". допомоги» , — повідомив Омбудсмен з прав людини.

поки, 17 липня відбувся  обмін полоненими , в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Україна остаточно  повернулася з російського полону 90 військових .

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