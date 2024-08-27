Самая сложная зима в истории страны — на какие ресурсы рассчитывает Украина

Хмельницкая АЭС. Иллюстративное фото: Википедия

Украина готовится к самой сложной зиме в истории страны. Атомная энергетика является одним из основных спасительных факторов.

Об этом пишет Politico.

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Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что устойчивость энергосистемы страны обеспечивается, главным образом, атомными станциями. Украина, при поддержке западных партнеров, стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС, готовых на 80%.

"Мы понимаем, что любой ядерный проект требует годов, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть почти готовый объект", — сказал министр.

Галущенко добавил, что приоритетом на сегодняшний день является восстановление разрушенных объектов генерации до наступления холодов, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в зимний период.

"Мы пытаемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию. Украина сейчас действительно накануне, вероятно, самой тяжелой зимой в истории страны", — подытожил он.