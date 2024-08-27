Найскладніша зима в історії країни — на які ресурси розраховує Україна

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Україна готується до найскладнішої зими в історії країни. Атомна енергетика є одним із головних рятівних факторів.

Про це пише Politico.

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Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що стійкість енергосистеми країни забезпечується головним чином атомними станціями. Україна, за підтримки західних партнерів, прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, що наразі готові на 80%.

"Ми розуміємо, що будь-який ядерний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо майже готовий об'єкт", — сказав міністр.

Галущенко додав, що пріоритетом на сьогодні є відновлення зруйнованих об'єктів генерації до настання холодів, щоб забезпечити стабільність енергопостачання в зимовий період.

"Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію. Україна зараз дійсно напередодні, ймовірно, найважчої зими в історії країни", — підсумував він.