Украина вернула 103 бойца из российского плена

Украинские военные вернулись домой из российского плена. Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 14 сентября, Украина вернула 103 украинских военных из российского плена. Среди них 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

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В Украину из российского плена удалось вернуть 103 бойца. Среди них 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Они защищали Киевщину, Донецкую область, Мариуполь и завод "Азовсталь", Луганщину, Запорожье и Харьковщину. Среди них бойцы подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, пограничники, а также полицейские. Среди них есть защитники 36-й бригады морской пехоты, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов", представители спецподразделения "Кракен", представители Нацпола и терробороны, ГСЧС.

Освобожденные из российского плена украинские защитники. Фото: Офис Президента Украины

Украинские военные прибыли в Украину из плена. Фото: Офис Президента Украины

Украинские защитники исполняют Гимн Украины. Фото: Офис Президента Украины

Украинец радуется возвращению домой. Фото: Офис Президента Украины

Защитники Украины радуются возвращению домой. Фото: Офис Президента Украины

"Благодарю нашу команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", — прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские защитники только что ступили на родную землю, спели гимн.

Также в сети появилось трогательное видео, как военный обнимается на радостях от возвращения со своим побратимом.

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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец дополнительно сообщил, что среди уволенных преимущественно присутствуют те, кто принял бой против российских войск в первые дни войны.

Он заявил, что возвращенные из плена защитники Украины нуждаются в серьезной реабилитации. Состояние здоровья у них ухудшилось.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца.