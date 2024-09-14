Украина вернула 103 бойца из российского плена

Украина вернула из российского плена 103 военных — среди них есть защитники "Азовстали"
Сегодня, 14 сентября, Украина вернула 103 украинских военных из российского плена. Среди них 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Украина вернула из плена домой 103 бойца
В Украину из российского плена удалось вернуть 103 бойца. Среди них 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Они защищали Киевщину, Донецкую область, Мариуполь и завод "Азовсталь", Луганщину, Запорожье и Харьковщину. Среди них бойцы подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, пограничники, а также полицейские. Среди них есть защитники 36-й бригады морской пехоты, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов", представители спецподразделения "Кракен", представители Нацпола и терробороны, ГСЧС.
"Благодарю нашу команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", — прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские защитники только что ступили на родную землю, спели гимн.
Также в сети появилось трогательное видео, как военный обнимается на радостях от возвращения со своим побратимом.
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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец дополнительно сообщил, что среди уволенных преимущественно присутствуют те, кто принял бой против российских войск в первые дни войны.
Он заявил, что возвращенные из плена защитники Украины нуждаются в серьезной реабилитации. Состояние здоровья у них ухудшилось.
Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца.
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