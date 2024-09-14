Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна повернула з російського полону 103 військових — серед них є захисники "Азовсталі" arrow

Україна повернула з російського полону 103 військових — серед них є захисники "Азовсталі"

14 вересня 2024 14:27
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Україна повернула 103 бійців з російського полону
Українські військові повернулися додому з російського полону. Фото: Офіс Президента України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула 103 українських військових з російського полону. Серед них 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцер.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України та омбудсман України Дмитро Лубінець

Читайте також:

Україна повернула з полону додому 103 бійців

В Україну з російського полону вдалося повернути 103 бійців. Серед них 82 рядових та сержантів та 21 офіцер. Вони обороняли Київщину, Донеччину, Маріуполь та завод "Азовсталь", Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. Серед них є бійці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонники, а також поліцейські. Серед них є оборонці 36 бригади морської піхоти, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", представники спецпідрозділу "Кракен", представники Нацполу та тероборони, ДСНС.

Звільнили бійців з полону 14 вересня
Звільнені з російського полону українські захисники. Фото: Офіс Президента України
Українські полонені
Українські військові прибули в Україну з полону. Фото: Офіс Президента України
Звільнили полонених 14 вересня
Українські захисники виконують Гімн України. Фото: Офіс Президента України
Полонені повернулися додому
Українець радіє поверненню додому. Фото: Офіс Президента України
Полонені повернулися додому
Захисники України радіють поверненню додому. Фото: Офіс Президента України

"Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України", — прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

Українські захисники щойно ступили на рідну землю, заспівали гімн.

Також у мережі з'явилося зворушливе відео, як військовий обіймається на радощах від повернення зі своїм побратимом.

В якому стані звільнені українські військові після полону

Омбудсман України Дмитро Лубінець додатково повідомив, що серед звільнених переважно присутні ті, хто прийняв бій проти російських військ в перші дні війни. 

Він заявив, що повернені з полону захисники України потребують серйозної реабілітації. Стан здоров'я в них погіршився. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Лубінець обмін полонених
Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ Україна полонені Азовсталь полк "Азов"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:37 Окупанти атакували дев'ять населених пунктів Херсонської області — які наслідки

14:36 Маску довелося створити приватну службу безпеки — які причини і скільки це коштує

14:35 Єрмак закликав до рішучих дій проти російського терору

14:34 Місто, яке вистояло — як Миколаїв святкує 235-річчя

14:27 Україна повернула з російського полону 103 військових — серед них є захисники "Азовсталі"

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

14:17 Росіяни атакують цивільні об'єкти — Костін повідомив про результати розслідувань

14:17 Популярна гра-тапалка Hamster Kombat готується до лістингу токена — що відомо

14:16 Бійці Третьої штурмової показали, як уразили російські квадроцикли, БК та піхоту

14:08 Зеленський назвав країну, яка "допомагає" Україні збивати російські "Шахеди"

14:01 Зеленський зворушливо звернувся до українських спортсменів в день фізичної культури

14:37 Окупанти атакували дев'ять населених пунктів Херсонської області — які наслідки

14:36 Маску довелося створити приватну службу безпеки — які причини і скільки це коштує

14:35 Єрмак закликав до рішучих дій проти російського терору

14:34 Місто, яке вистояло — як Миколаїв святкує 235-річчя

14:27 Україна повернула з російського полону 103 військових — серед них є захисники "Азовсталі"

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

14:17 Росіяни атакують цивільні об'єкти — Костін повідомив про результати розслідувань

14:17 Популярна гра-тапалка Hamster Kombat готується до лістингу токена — що відомо

14:16 Бійці Третьої штурмової показали, як уразили російські квадроцикли, БК та піхоту

14:08 Зеленський назвав країну, яка "допомагає" Україні збивати російські "Шахеди"

14:01 Зеленський зворушливо звернувся до українських спортсменів в день фізичної культури

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра