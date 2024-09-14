Україна повернула 103 бійців з російського полону

Українські військові повернулися додому з російського полону. Фото: Офіс Президента України

Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула 103 українських військових з російського полону. Серед них 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцер.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України та омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Україна повернула з полону додому 103 бійців

В Україну з російського полону вдалося повернути 103 бійців. Серед них 82 рядових та сержантів та 21 офіцер. Вони обороняли Київщину, Донеччину, Маріуполь та завод "Азовсталь", Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. Серед них є бійці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонники, а також поліцейські. Серед них є оборонці 36 бригади морської піхоти, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", представники спецпідрозділу "Кракен", представники Нацполу та тероборони, ДСНС.

Звільнені з російського полону українські захисники. Фото: Офіс Президента України

Українські військові прибули в Україну з полону. Фото: Офіс Президента України

Українські захисники виконують Гімн України. Фото: Офіс Президента України

Українець радіє поверненню додому. Фото: Офіс Президента України

Захисники України радіють поверненню додому. Фото: Офіс Президента України

"Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України", — прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

Українські захисники щойно ступили на рідну землю, заспівали гімн.

Також у мережі з'явилося зворушливе відео, як військовий обіймається на радощах від повернення зі своїм побратимом.

В якому стані звільнені українські військові після полону

Омбудсман України Дмитро Лубінець додатково повідомив, що серед звільнених переважно присутні ті, хто прийняв бій проти російських військ в перші дні війни.

Він заявив, що повернені з полону захисники України потребують серйозної реабілітації. Стан здоров'я в них погіршився.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.