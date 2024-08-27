Продолжится ли война в 2025 году — узнали иностранные СМИ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украина создает новые механизированные бригады. Это признак того, что руководство Украины не ожидает, что война России против Украины закончится в ближайшее время. Могут пройти месяцы, прежде чем первая из новых бригад будет готова к бою.

Об этом пишет издание "Forbes".

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По данным издания, Militaryland, внимательно следящий за структурой украинских военных, получил фотографии, на которых якобы изображены стажеры новой 160-й механизированной бригады. Новые механизированные бригады будут учиться в других странах и будут привлекать много новобранцев из проживающих там украинцев.

Сообщается, что 160 механизированная бригада учится в Польше. Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации и продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины. Мобилизация является источником комплектования новых бригад. Иностранные союзники, вероятно, предоставят основную часть своего тяжелого вооружения.

Формирование бригад происходит через три месяца после завершения предварительного расширения армии. С осени прошлого года украинская армия сформировала 10 новых бригад: четыре механизированных, пять пехотных и егерскую.

Пехотные бригады легче всего в комплектовании — они преимущественно ездят на грузовиках. Егерская бригада — это сила среднего веса, состоящая из грузовиков и легкой бронированной техники. Механизированные бригады труднее всего: они ездят на гусеничной и колесной бронетехнике и обычно с ротой не менее десятка танков.

Непонятно, сколько бригад армия сейчас формирует, и какие они будут. Их может быть десять.

"Может пройти шесть месяцев или больше, прежде чем новые бригады будут готовы к боевым действиям. Другими словами, это бригады 2025 - части, которые могут воевать на четвертом году полномасштабной войны", — отмечает издание.