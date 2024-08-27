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Україна створює нові бригади для війни у 2025 році, — Forbes

27 серпня 2024 13:56
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Чи триватиме війна у 2025 році — дізналися іноземні ЗМІ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Україна створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що керівництво України не очікує, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом. Можуть пройти місяці перш ніж перша з нових бригад буде готова до бою.

Про це пише видання "Forbes".

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За даними видання, Militaryland, який уважно стежить за структурою українських військових, отримав фотографії, на яких нібито зображені стажери нової 160-ї механізованої бригади. Нові механізовані бригади навчатимуться в інших країнах та залучатимуть багато новобранців з українців, які там проживають.

Повідомляється, що 160-та механізована бригада навчається у Польщі. Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації та продовження іноземної підтримки військових зусиль України. Мобілізація є джерелом комплектування нових бригад. Іноземні союзники, мабуть, нададуть основну частину свого важкого озброєння.

Формування бригад відбувається за три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені минулого року українська армія сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані, п'ять піхотних та єгерську.

Піхотні бригади найлегші у комплектуванні — вони переважно їздять на вантажівках. Єгерська бригада — це сила середньої ваги, що складається з вантажівок та легкої броньованої техніки. Механізовані бригади найважчі: вони їздять на гусеничній та колісній бронетехніці і зазвичай із ротою не менше десятка танків.

Незрозуміло, скільки бригад армія зараз формує та які вони будуть. Їх може бути десять.

"Може пройти шість місяців або більше, перш ніж нові бригади будуть готові до бойових дій. Іншими словами, це бригади 2025 року – частини, які можуть воювати на четвертому році повномасштабної війни", — зазначає видання.

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