Зеленский подписал договор с безопасностью с Польшей — детали

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в понедельник, 8 июля.

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Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

С начала полномасштабного российского вторжения Польша предоставила Украине 44 военных пакета, включая различные виды вооружения и боеприпасов на сумму более 4 миллиардов евро. В этом году Польша планирует предоставить еще несколько пакетов военной помощи и, согласно соглашению, обязуется поддерживать Украину в течение следующих десяти лет.

Также Польша рассмотрит возможность передачи Украине дополнительной эскадрильи МиГ-29, составляющей не менее 14 истребителей.

Это соглашение впервые среди подписанных двусторонних договоров безопасности предполагает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, направленных в сторону Польши.

Также соглашение включает в себя создание "украинского легиона" — подготовку личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К легиону могут присоединиться украинцы, временно проживающие в Польше и других странах.

"Соглашение содержит мощный блок сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства. Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ", — говорится в сообщении.

Документ также направлен на усиление сотрудничества в невоенной сфере, в том числе в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, а также защите критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического обновления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине и привлечения агрессора к ответственности. Польша подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, в целом наше государство заключило уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. Одним из последних было соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Литвой, обязывающее страну ежегодно оказывать поддержку Украине.

Ранее Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки нового совместного плана действий по установлению мира в Украине.