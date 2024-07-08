Зеленський підписав безпекову угоду із Польщею — деталі

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у понеділок, 8 липня.

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Підписання безпекової угоди між Україною та Польщею

Документ підписано на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

З початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні 44 військові пакети, включаючи різноманітні види озброєння та боєприпасів на суму понад 4 мільярди євро. Цього року Польща планує надати ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов'язується підтримувати Україну протягом наступних десяти років.

Також Польща розгляне можливість передачі Україні додаткової ескадрильї МіГ-29, що становить щонайменше 14 винищувачів.

Ця угода вперше серед підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, спрямованих у бік Польщі.

Також угода включає створення "українського легіону" — підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До легіону зможуть приєднатися українці, які тимчасово проживають у Польщі та інших країнах.

"Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва. Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Документ також націлений на посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, а також захисті критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Політичне співробітництво включає питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні та притягнення агресора до відповідальності. Польща підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, загалом наша держава уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду. Однією з останніх була угода про співробітництво у сфері безпеки із Литвою, що зобов'язує країну щороку надавати підтримку Україні.

Раніше Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки нового спільного плану дій для встановлення миру в Україні.