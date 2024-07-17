Сегодня Украина и РФ планируют провести обмен 180 пленных

Предварительный обмен пленными. Фото: Андрей Ермак в Telegram

Украина и Россия планируют провести обмен 180 военнопленных в рамках соглашения с содействием Объединенных Арабских Эмиратов. Вероятный обмен намечен на утро 17 июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

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Как отмечает источник агентства, каждая сторона освободит по 90 заключенных, если сделка будет исполнена, как планировалось.

Этот обмен станет шестым при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и "увеличит общее количество заключенных, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, до почти 1400 человек", отмечает Bloomberg.

10 июля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина планирует в рамках большого обмена вернуть из российского плена военнопленных женщин. Лубинец также отмечал, что этому обмену, как и предыдущему, способствовали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 9 июля, заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3100 украинцев. Крайний 53-й обмен военнопленными с Россией состоялся 25 июня.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

А генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.