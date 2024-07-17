Сьогодні Україна та РФ планують провести обмін 180 полонених

Попередній обмін полоненими. Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Україна та Росія планують провести обмін 180 військовополонених у рамках угоди за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Ймовірний обмін запланований на ранок 17 липня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, ознайомлене з цим питанням.

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Як зазначає джерело агенції, кожна сторона звільнить по 90 ув’язнених, якщо угода буде виконана, як планувалося.

Цей обмін стане шостим за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів та "збільшить загальну кількість ув’язнених, обміняних за посередництва ОАЕ цього року, до майже 1 400 осіб", зазначає Bloomberg.

10 липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна планує в рамках великого обміну повернути з російського полону військовополонених жінок. Лубінець також зазначав, що цьому обміну, як і попередньому, сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 9 липня, заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3 100 українців. Крайній 53-й обмін військовополоненими з Росією відбувся 25 червня.

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

А генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.