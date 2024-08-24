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Украина и Россия провели обмен пленными — Зеленский показал фото освобожденных военных

24 августа 2024 14:06
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Обмен пленными 24 августа - Зеленский показал фото освобожденных бойцов
Освобожденные украинские защитники. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведенный в субботу, 24 августа, обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину вернулось 115 военнослужащих.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Освобожденные пленные. Источник: Telegram Владимира Зеленского

Как заявил глава государства, в списке фигурируют воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

обмен пленными 24 августа
Освобожденные пленные. Источник: Telegram Владимира Зеленского

"Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех", — сказал он.

Зеленский отметил, что обмен происходил через посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.

обмен пленными 24 августа
Освобожденные пленные. Источник: Telegram Владимира Зеленского

"Благодарю каждого подразделения, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — говорит президент Украины.

Обмен подтвердил и украинский омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец, который незадолго до этого разговаривал со своей российской коллегой, Татьяной Москальковой. По его словам, большинство освобожденных испытывают проблемы со здоровьем.

"Всех будет ждать медосмотр и реабилитация, а также восстановление документов и банковских карт. Искренне рад, что именно в День Независимости наши граждане вернулись на родную землю. Это двойной праздник для них и их родных!", — не скрывает своих эмоций чиновник.

пленные освобождения 24 августа
Освобожденные пленные. Источник: Telegram Владимира Зеленского

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