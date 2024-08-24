Обмін полоненими 24 серпня — Зеленський показав фото звільнених бійців

Звільнені українські захисники. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведений у суботу, 24 серпня, обмін полоненими між Україною та Росією. До України повернулося 115 військовослужбовців.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Звільнені полонені. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Як заявив глава держави, у переліку фігурують воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби.

Звільнені полонені. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", — сказав він.

Зеленський зауважив, що обмін відбувався за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Звільнені полонені. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", — каже президент України.

Обмін підтвердив і український омбудсман з прав людини, Дмитро Лубінець, який незадовго до цього розмовляв зі своєю російською колегою, Тетяною Москальковою. За його словами, більшість звільнених мають проблеми зі здоров'ям.

"Всіх чекатиме медогляд та реабілітація, а також відновлення документів та банківських карток. Щиро радий, що саме в День Незалежності наші громадяни повернулися на рідну землю. Це подвійне свято для них та їхніх рідних!", — не ховає своїх емоцій урядовець.