Строительство дорог в Украине - комментарий ОП - новости

Алексей Кулеба. Фото: Скриншот видео

Государство в обязательном порядке будет восстанавливать автодороги в приграничных и прифронтовых регионах, ведь на это, в первую очередь, есть запрос ВСУ. Кроме того, война – это в том числе военная логистика и наличие инфраструктуры, от чего зависят ее результаты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал заместитель председателя ОП Алексей Кулеба.

Читайте также:

Напомним, 2 июля стало известно, что на восстановление автодорог в приграничных и прифронтовых регионах из резервного фонда госбюджета правительством было выделено более 2,38 миллиарда гривен. На эти средства будут восстанавливать дороги, которые используются для ВСУ и гуманитарных целей. Несмотря на такую цель, новость вызвала некоторую критику среди украинцев о нецелесообразности ремонта дорог в прифронтовых зонах.

Кулеба заверил, что данная программа будет реализовываться обязательно, ведь это составляющая военной логистики и запрос идет в первую очередь от ВСУ. Мол, война — это не просто картинка, которую мы видим в Интернете или по телевизору.

"Война — в первую очередь, логистика и наличие инфраструктуры. В том числе и дорожной. Поэтому это даже не поддается никакому сомнению. Там будут отремонтированы дороги и все будет делаться для того, чтобы ВСУ имели возможность делать свое дело", — заверил политик.

Напомним, по словам заместителя председателя ОП Алексея Кулебы, пока в Украине продолжается активная фаза войны, несравнимая даже с фазой Второй мировой войны, говорить о полноценном восстановлении и восстановлении страны пока мы не можем. В первую очередь государство восстанавливает критическую инфраструктуру и жилые дома.