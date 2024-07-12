Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина возобновит дороги в прифронтовых регионах – Кулеба arrow

Украина возобновит дороги в прифронтовых регионах – Кулеба

12 июля 2024 06:09
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Строительство дорог в Украине - комментарий ОП - новости
Алексей Кулеба. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Государство в обязательном порядке будет восстанавливать автодороги в приграничных и прифронтовых регионах, ведь на это, в первую очередь, есть запрос ВСУ. Кроме того, война – это в том числе военная логистика и наличие инфраструктуры, от чего зависят ее результаты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал заместитель председателя ОП Алексей Кулеба.

Читайте также:

Напомним, 2 июля стало известно, что на восстановление автодорог в приграничных и прифронтовых регионах из резервного фонда госбюджета правительством было выделено более 2,38 миллиарда гривен. На эти средства будут восстанавливать дороги, которые используются для ВСУ и гуманитарных целей. Несмотря на такую цель, новость вызвала некоторую критику среди украинцев о нецелесообразности ремонта дорог в прифронтовых зонах.

Кулеба заверил, что данная программа будет реализовываться обязательно, ведь это составляющая военной логистики и запрос идет в первую очередь от ВСУ. Мол, война это не просто картинка, которую мы видим в Интернете или по телевизору.

"Война — в первую очередь, логистика и наличие инфраструктуры. В том числе и дорожной. Поэтому это даже не поддается никакому сомнению. Там будут отремонтированы дороги и все будет делаться для того, чтобы ВСУ имели возможность делать свое дело", — заверил политик.

Напомним, по словам заместителя председателя ОП Алексея Кулебы, пока в Украине продолжается активная фаза войны, несравнимая даже с фазой Второй мировой войны, говорить о полноценном восстановлении и восстановлении страны пока мы не можем. В первую очередь государство восстанавливает критическую инфраструктуру и жилые дома.

ВСУ восстановление война в Украине війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля