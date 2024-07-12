Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна відновить дороги у прифронтових регіонах – Кулеба arrow

Україна відновить дороги у прифронтових регіонах – Кулеба

12 липня 2024 06:09
Галина Остаповець - Журналіст
Будівництво доріг в Україні - коментар ОП - новини
Олексій Кулеба. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

Держава в обов’язковому порядку відновлюватиме автодороги у прикордонних та прифронтових регіонах, адже на це в першу чергу є запит ЗСУ. Окрім того, війна – це в тому числі військова логістика та наявність інфраструктури, від чого залежать її результати.

Про це Новини.LIVE розповів заступник голови ОП Олексій Кулеба.

Читайте також:

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах із резервного фонду держбюджету урядом було виділено понад 2,38 мільярда гривень. На ці кошти відновлюватимуть дороги, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей. Незважаючи на таку мету, новина викликала деяку критику серед українців про недоцільність ремонту доріг у прифронтових регіонах. 

У коментарі Новини.LIVE Кулеба запевнив, що ця програма буде реалізовуватися обов’язково, адже це складова військової логістики і запит іде першою чергою від ЗСУ. Мовляв, війна це не просто картинка, яку ми бачимо в Інтернеті або по телевізору.

"Війна — першою чергою логістика та наявність інфраструктури. У тому числі й дорожньої. Тому це навіть не піддається ніякому сумніву. Там будуть відремонтовані дороги і все буде робитися для того, щоб ЗСУ мали можливість робити свою справу", — запевнив політик. 

Нагадаємо, за словами заступника голови ОП Олексія Кулеби, допоки в Україні триває активна фаза війни, яку не можна порівняти навіть із фазою Другої світової війни, говорити про повноцінну відбудову і відновлення країни наразі ми не можемо. Першою чергою держава відновлює критичну інфраструктуру та житлові будинки. 
 

ЗСУ відновлення війна в Україні війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня