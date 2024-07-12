Будівництво доріг в Україні - коментар ОП - новини

Олексій Кулеба. Фото: Скріншот відео

Держава в обов’язковому порядку відновлюватиме автодороги у прикордонних та прифронтових регіонах, адже на це в першу чергу є запит ЗСУ. Окрім того, війна – це в тому числі військова логістика та наявність інфраструктури, від чого залежать її результати.

Про це Новини.LIVE розповів заступник голови ОП Олексій Кулеба.

Читайте також:

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах із резервного фонду держбюджету урядом було виділено понад 2,38 мільярда гривень. На ці кошти відновлюватимуть дороги, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей. Незважаючи на таку мету, новина викликала деяку критику серед українців про недоцільність ремонту доріг у прифронтових регіонах.

У коментарі Новини.LIVE Кулеба запевнив, що ця програма буде реалізовуватися обов’язково, адже це складова військової логістики і запит іде першою чергою від ЗСУ. Мовляв, війна — це не просто картинка, яку ми бачимо в Інтернеті або по телевізору.

"Війна — першою чергою логістика та наявність інфраструктури. У тому числі й дорожньої. Тому це навіть не піддається ніякому сумніву. Там будуть відремонтовані дороги і все буде робитися для того, щоб ЗСУ мали можливість робити свою справу", — запевнив політик.

Нагадаємо, за словами заступника голови ОП Олексія Кулеби, допоки в Україні триває активна фаза війни, яку не можна порівняти навіть із фазою Другої світової війни, говорити про повноцінну відбудову і відновлення країни наразі ми не можемо. Першою чергою держава відновлює критичну інфраструктуру та житлові будинки.

